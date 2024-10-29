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Культура

О культуре поговорили в программе «Оглавление». Главное

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева и врио председателя регионального комитета по культуре Илианна Петрова стали гостьями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 29 октября.

Ольга Тимофеева и Илианна Петрова стали гостьями программы «Оглавление». Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • выставка «Россия начинается здесь» в Пскове станет ежегодной;
  • новые световые фигуры появятся в парке Пскова к Новому году;
  • между министрами регионов нет конкуренции на федеральном уровне;
  • пока рано говорить о каких-либо кадровых перестановках в сфере культуры региона. Тем не менее в области есть дефицит сотрудников, которые работают в сфере креативных индустрий;
  • Илианна Петрова: «В Псковской области невероятная атмосфера. Мне регион очень нравится»;
  • новый руководитель комитета отметила работу Театрально-концертной дирекции: «Мне очень понравилась команда, которая здесь непосредственно работает и организовывает мероприятия и различные фестивали»;
  • обилие фестивалей в Псковской области объяснимо. Часть мероприятий носит федеральный характер, а часть способствует соприкосновению жителей с определённым направлением;
  • перед участниками Детской филармонии будет стоять задача подготовки программы к 80-летию со дня Победы;
  • Опочку планируется сделать столицей русских шахмат;
  • 91 заявка была подана в Президентский фонд культурных инициатив из региона.

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