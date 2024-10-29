О культуре поговорили в программе «Оглавление». Главное

20:55, 29 октября 2024, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева и врио председателя регионального комитета по культуре Илианна Петрова стали гостьями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 29 октября.

Главное из эфира: