О культуре поговорили в программе «Оглавление». Главное
Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева и врио председателя регионального комитета по культуре Илианна Петрова стали гостьями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 29 октября.
Главное из эфира:
- выставка «Россия начинается здесь» в Пскове станет ежегодной;
- новые световые фигуры появятся в парке Пскова к Новому году;
- между министрами регионов нет конкуренции на федеральном уровне;
- пока рано говорить о каких-либо кадровых перестановках в сфере культуры региона. Тем не менее в области есть дефицит сотрудников, которые работают в сфере креативных индустрий;
- Илианна Петрова: «В Псковской области невероятная атмосфера. Мне регион очень нравится»;
- новый руководитель комитета отметила работу Театрально-концертной дирекции: «Мне очень понравилась команда, которая здесь непосредственно работает и организовывает мероприятия и различные фестивали»;
- обилие фестивалей в Псковской области объяснимо. Часть мероприятий носит федеральный характер, а часть способствует соприкосновению жителей с определённым направлением;
- перед участниками Детской филармонии будет стоять задача подготовки программы к 80-летию со дня Победы;
- Опочку планируется сделать столицей русских шахмат;
- 91 заявка была подана в Президентский фонд культурных инициатив из региона.
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