Великолукскую библиотеку представят на всероссийском форуме в Петербурге

17:53, 29 октября 2024, ПАИ

Директор Великолукской центральной городской библиотеки имени М. И. Семёвского представит учреждение на XII Всероссийском форуме публичных библиотек в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в комитете культуры администрации Великих Лук.

Мероприятие пройдёт 14֪–15 ноября. Заместитель библиотеки прочтёт доклад «Традиции семейного чтения как инструмент формирования гражданской идентичности».

Основная тема форума – «Миссия публичной библиотеки в сохранении исторической памяти». Особое внимание будет уделено формированию общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных духовных и нравственных ценностей.