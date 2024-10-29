В Острове прошёл районный слёт детских и молодёжных общественных организаций «Время быть первыми»

18:36, 29 октября 2024, ПАИ

В Доме детского творчества имени К. И. Назаровой в Острове прошёл районный слёт детских и молодёжных общественных организаций и объединений Островского района «Время быть первыми», приуроченный ко дню рождения комсомола. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

Для того чтобы подвести итоги деятельности общественных организаций, ознакомиться с их достижениями и выявить самых активных участников, в конкурсной программе состязались шесть команд: «Волонтёрский отряд Первых» из Дома детского творчества, «Школьное самоуправление» из школы № 1, «Пионеры» из школы № 3, юнармейский отряд «Искра» из школы № 4, волонтёрский отряд «Неравнодушные» из гимназии и команда «Движение первых» из седьмой школы.

В ходе мероприятия участники показали свои творческие, лидерские и интеллектуальные способности, преодолев три испытания. В рамках первого конкурса «Визитная карточка. Представь свою организацию», представители каждой команд рассказали зрителям о себе, о деятельности своего отряда, его достижениях и традициях. Ребята презентовали свои команды в формате стихотворений, песен, танцев, видеороликов и даже сказок.

Проявили свои таланты участники и во втором конкурсе «Вместе на благо. Значимые инициативы», в рамках которого они презентовали самую значимую социальную практику и доброе дело за прошедший год. Ребята вспоминали памятные и праздничные мероприятия, где смогли отличиться и помочь тем, кто в этом нуждается.

А в рамках третьего конкурса под названием «Малый проект – большая польза» участники представили свои социальные проекты на различные темы, такие как экология, образование и патриотизм.

Итоги конкурса озвучила председатель жюри, заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова. Она поблагодарила участников слёта за участие и вручила командам победителей дипломы.

Так, в первом конкурсе визитных карточек дипломом за первое место была награждена команда «Движение первых» из школы № 7, за второе – волонтёрский отряд Первых «Голос сердца», а за третье – волонтёрский отряд «Неравнодушные» из гимназии.

В номинации «Вместе на благо. Значимые инициативы» итоги были такими: первое место заняли участники команды юнармейского отряда «Искра», второе – волонтёрский отряд «Неравнодушные» из гимназии, а на третьем месте оказалась участники волонтёрского отряда Первых «Голос сердца».

В рамках последнего конкурса «Малый проект – большая польза» первое место заняла команда юнармейского отряда «Искра», второе – «Школьное самоуправление» из школы № 1, а третье место жюри присудило команде волонтёрского отряда из гимназии «Неравнодушные».

В номинации «Лучший оратор» была награждена дипломом участница команды волонтёрского отряда гимназии «Неравнодушные» Полина Баженова.

Также был выбран победитель и в новой отдельной номинации, в рамках которой ребята прошли онлайн-тестирование на тему общественных организаций: здесь победу одержала ученица первой школы Дарья Ильина.