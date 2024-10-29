Мастер-класс по созданию иллюстрации к русским народным сказкам пройдёт для псковских волонтёров
Мастер-класс по созданию иллюстрации к русским народным сказкам пройдёт 1 ноября в честь Дня народного единства в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
К участию вновь приглашаются дети участников СВО и молодёжь Псковской области. Количество мест ограничено.
Мастер-класс проведёт специалист по работе с молодёжью ресурсного центра добровольчества Анна Филиппова.
Мероприятие пройдёт по адресу Конная, 2 (второй этаж) 1 ноября. Начало в 17:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.
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Мастер-класс по созданию иллюстрации к русским народным сказкам пройдёт для псковских волонтёров
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