Новый выпуск комикса «Серебряное ожерелье» посвящён Псковской области

19:28, 29 октября 2024, ПАИ

Девятый выпуск комикса «Серебряное ожерелье» посвящён Псковской области. Новый выпуск вышел в газете «Петербургский дневник», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В комиксе можно увидеть изображения Чудского озера, мемориала «Александр Невский и его дружина» в Самолве Гдовского района, Псковского кремля, Изборска и других мест.

Серия комиксов «Серебряное ожерелье» – это проект «Петербургского дневника», который рассказывает о приключениях в поисках таинственного артефакта, названного в честь туристического маршрута по северо-западным регионам России.

Серебряное ожерелье – межрегиональный туристический проект, который объединяет исторические города, областные центры, крупные населённые пункты Северо-Запада России, где сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты. Проект «Серебряное ожерелье России» включает в себя 11 субъектов Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, республики Карелия и Коми, а также Ненецкий автономный округ.