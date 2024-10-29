Выдача удостоверений многодетной семьи начнётся в Псковской области с 1 ноября

20:43, 29 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с председателем регионального Комитета по социальной защите Ольгой Евстигнеевой, чтобы обсудить готовность региона к выдаче удостоверений многодетным семьям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С 1 ноября в Псковской области начнётся выдача таких удостоверений. В регионе зарегистрировано около 7,5 тысяч многодетных семей.

Комитет по социальной защите Псковской области подготовил 10 тысяч экземпляров удостоверений. Ольга Евстигнеева сообщила, что сложностей не ожидается. Будет проведено очное заседание директоров центров социального обслуживания, где будут даны инструкции по заполнению и выдаче удостоверений.

Для получения удостоверения многодетным семьям, которые уже находятся на обслуживании в органах социальной защиты, необходимо подать заявление и принести фотографии. Если семья не состоит на учёте, нужно предоставить подтверждающие документы.

Также в Псковской области продолжается тестирование цифрового удостоверения многодетной семьи. QR-код, который предоставляется через личный кабинет Госуслуг, может использоваться наравне с бумажным удостоверением для подтверждения статуса многодетной семьи. Глава региона отметил удобство такого способа.

Ольга Евстигнеева также рассказала об участии делегации региона во Всероссийском совещании руководителей органов опеки и попечительства. По данным статистической отчётности Минпросвещения России, Псковская область по итогам прошлого года признана одним из лидеров в сфере усыновления детей. Регион занял второе место после Московской области среди всех субъектов страны. В прошлом году в Псковской области усыновили 33 ребёнка.

Ещё одно важное событие в социальной сфере, о котором шла речь на встрече, – участие псковских детей в первом открытом фестивале экологической культуры и искусства «Тебе вручаются крылья». На фестивале будут представлены разнообразные творческие выступления воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.