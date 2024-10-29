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В Пскове реставраторы приступили к подготовке главки колокольни Стефановской церкви Мирожского монастыря к золочению

В Стефановской церкви Мирожского монастыря продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Специалисты приступили к подготовке главки колокольни к золочению, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В Пскове реставраторы приступили к подготовке главки колокольни Стефановской церкви Мирожского монастыря к золочению. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Церкви возвращают первоначальный облик. Проведены кровельные работы. Специалисты установили купол, выполнили его покрытие. Выполнены работа по восполнению кладки фундаментов и фасадов», – подчеркнули специалисты.

Здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря.

Отметим, каменная церковь во имя апостола и мученика архидиакона Стефана построена в 1403–1404 годах.

Церковь достроили в конце XVII века. Иконы с изображением Пскова, датированные первой четвертью XVII – и рубежом XVII–XVIII веков, показывают два строительных периода церкви.

В период оккупации (1941–1944) на территории монастыря, приписанного к немецкому военному госпиталю, располагался концлагерь.

В 1968 году Стефановская церковь передана Псковскому музею-заповеднику, в 1994-м – Псковской епархии.

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