В Псковской области задержали пятерых находившихся в федеральном розыске преступников

21:12, 29 октября 2024, ПАИ

Пятерых находившихся в федеральном розыске преступников задержали в Псковской области в рамках второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», который проходил с 23 по 24 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Находившихся в федеральном розыске преступников задержали полицейские и сотрудники регионального УФСИН России.

Также в рамках операции «Розыск» сотрудники полиции задержали 24 преступников и установили местонахождение двух без вести пропавших людей.