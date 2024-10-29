1000 свечей и 300 писем: усвятские волонтёры изготавливают окопные свечи для бойцов на передовой

22:18, 29 октября 2024, ПАИ

В Усвятском районе ребята из отряда «Юный патриот» изготавливают окопные свечи для бойцов на передовой. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

«Изготовлена 1000-я свеча! Дело это кропотливое, требует немало времени. Ребята осознают, для чего нужны эти свечи, какую помощь они принесут бойцам, поэтому всё делают от души. Понимают, что это не какое-то хобби или увлечение, а помощь Родине», – рассказала классный руководитель юных патриотов Антонина Котова.

Свечи упакованы и отправлены в пункты сбора для отправки бойцам СВО – в отдел молодёжной политики и в усвятское отделение Союза женщин России. Кроме того, отряд регулярно отправляет письма и рисунки для бойцов.