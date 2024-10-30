Регулирование риелторской деятельности могут ввести в России

07:39, 30 октября 2024, ПАИ

Регулирование риелторской деятельности предложили ввести в России. Законопроект подготовила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева с участием бизнес-сообщества. Об этом пишут «Известия».

Сейчас в российском законодательстве нет требований к предпринимателям в сфере операций с недвижимостью, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Из-за этого практически любое физическое и юридическое лицо может заниматься этим бизнесом.

Кроме того, сейчас на рынке недвижимости работают около 30 тысяч юрлиц и от 200 до 400 тысяч индивидуальных риелторов. Причем последние часто оказывают услуги без оплаты налогов и заключения договоров, отмечается в документе.

По оценкам Российской гильдии риелторов, общая ежегодная выручка риелторского рынка в России составляет более 150 миллиардов рублей. «При этом уровень «серой» зоны налогообложения на вторичном рынке недвижимости достигает 80%. Только налоговый эффект от «обеления» этого рынка составит более десяти миллиардов рублей в год», – указано в документе.

Как пояснила Светлана Разворотнева, проект разработан из-за того, что граждане не защищены от мошенников. Сегодня любой человек вне зависимости от образования, квалификации или наличия судимости может начать риелторскую деятельность, пояснила она.

«Проверить насколько он профессионально оказывает эти услуги граждане не могут», – отметила депутат.