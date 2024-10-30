День основания Российского военно-морского флота отмечается сегодня

08:19, 30 октября 2024, ПАИ

День основания Российского военно-морского флота отмечается сегодня, 30 октября, пишет calend.ru.

Эта дата с 1996 года отмечается и как профессиональный праздник – День моряка-надводника.

Современный Военно-морской флот России насчитывает противолодочные корабли, мощные ракетные крейсеры, атомные подводные лодки, десантные суда и самолеты морской авиации.

Военно-морской флот является основой морского потенциала России, одним из инструментов внешней политики государства. Флот обеспечивает защиту интересов России и ее союзников в Мировом океане военными методами. Он также предназначен для военной безопасности с морских и океанских направлений, поддержания военно-политической стабильности в прилегающих к ней морях.

30 октября на кораблях ВМФ России традиционно проходят торжественные построения личного состава и подъем Андреевских флагов, праздничные митинги и чествования лучших специалистов.