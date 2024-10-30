Необходимые для здоровья осенью витамины назвала диетолог

08:57, 30 октября 2024, ПАИ

Витамины, необходимые осенью для здоровья, назвала врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева, пишут «Известия».

По ее словам, из-за ветреной и холодной погоды, а также укороченного светового дня в организме нарушается синтез витамина D.

Этот витамин осенью необходимо употреблять в виде биодобавок, так как с основной пищей восполнить баланс витамина D не получится. «Основным источником витамина D являются жирная рыба, яйца и жирные молочные продукты. Однако употреблять их придется в очень большом количестве, чтобы получить хоть какую-то адекватную дозу этого витамина», – отметила диетолог.

Кроме того, осенью снижается иммунитет, поэтому следует обратить внимание на поступление в организм витаминов и минералов, таких как витамин С, селен, бета-каротин и цинк.

Витамин C содержится в растительной пище – овощах и фруктах, ягодах. «Лидерами по содержанию витамина С являются болгарский перец, смородина, квашеная капуста. Кроме этих суперфудов витамин С содержится во всех овощах и фруктах, однако при кулинарной обработке, особенно высокотемпературной, он разрушается», – рассказала Оксана Михалева.

Бета-каротин (провитамин А) содержится в оранжево окрашенных овощах, фруктах и ягодах. «Содержится он в таких продуктах, как облепиха, желток яйца, во всех оранжевых фруктах и овощах – апельсинах, мандаринах, батате, моркови и тыкве», – посоветовала врач.

Что касается минералов селена и цинка, то они содержатся в субпродуктах, морепродуктах, мясе, печенке, яйцах и орехах. «Лидер по содержанию селена из орехов – это бразильский орех, по содержанию цинка лидер – миндаль», – добавила эндокринолог.

Также селена много в бобовых и цельнозерновых злаках. «Если вы уже заболели, то переносить заболевание будет легче, чем если этих минералов и витаминов в рационе не хватает», – заключила специалист.