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Культура

«Ночь искусств» пройдёт в филиалах Псковского музея

«Ночь искусств» пройдёт в филиалах Псковского музея, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Музей истории города Печоры, 2 ноября. В программе экскурсия для родителей с детьми «Добро пожаловать в музей!», мастер-класс по росписи деревянных заготовок «По платью видно, кто идет», выставка и лекция про чешских композиторов «Мир чешской музыки», а также сборная экскурсия по Музею истории города Печоры.

Информация по телефону: 8 81148 23077.


Музей-усадьба С. В. Ковалевской, 2 ноября. Посетители программы окунутся в космическую тематику. Космос – тема, объединяющая многие поколения. Гости музея станут участниками торжественного закрытия выставки «Ковалевская и космос», которая работала в музее с 12 апреля. Также в программе экскурсия, показ фильма, квест и бал.

Информация по телефону: 8 81153 29523.

Музей-усадьба М. П. Мусоргского, 3 ноября. Гостей ждут показ фильма о Н. А. Римском-Корсакове к 180-летию со дня его рождения, интерактивная театрализованная программа «Мир дворянской усадьбы XIX века», экскурсия о жизни и творчестве М. П. Мусоргского для желающих.

Информация по телефону: 8 81149 31140.

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