Сергей Бухаров станет гостем программы «Среда обитания»

10:04, 30 октября 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 30 октября, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров.

Какой спортивной инфраструктуры не хватает Пскову? Какие типы спортивных площадок наиболее востребованы у горожан и сколько из них требуют замены или модернизации? Планируется ли строительство новых скейт-парков в городе? Как сейчас живёт стадион «Электрон»? Достаточно ли Пскову имеющихся на «Машиностроителе» и «Локомотиве» полноразмерных футбольных полей? Существуют ли какие-то муниципальные спортивные секции для взрослых?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.