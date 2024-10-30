Пищеблок ремонтируют в городском филиале Псковской областной больницы
Пищеблок ремонтируют в Псковском городском филиале Псковской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
На время ремонта еда готовится в пищеблоке областного филиала. «Транспортировка готовой пищи в буфетные отделения больницы осуществляется по всем правилам, в специальных термосах из нержавеющей стали, которые сохраняют тепло до шести часов», – отметили в комитете.
При этом пациенты питаются из керамической посуды, меню разрабатывается в соответствии с медицинскими стандартами врачами-диетологами.
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