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Общество

Территорию между школой и храмом благоустраивают в Новосокольниках

Общественную территорию благоустраивают между школой и храмом Святителя Николая Чудотворца в Новосокольниках, пишет газета «Новосокольнический край».

Фото: газета «Новосокольнический край»

На территории посадят деревья и кустарники – 200 кустов метельчатой гортензии, 250 древовидной, 170 блестящего кизельника, около 70 калины бульдонеж, а также яблони, рябину, клён, вишню, чубушник и форзацию.

Благоустройство выполняется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». За благоустройство территории проголосовали 1 636 человек в 2023 году.

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