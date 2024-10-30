Территорию между школой и храмом благоустраивают в Новосокольниках

10:31, 30 октября 2024, ПАИ

Общественную территорию благоустраивают между школой и храмом Святителя Николая Чудотворца в Новосокольниках, пишет газета «Новосокольнический край».

На территории посадят деревья и кустарники – 200 кустов метельчатой гортензии, 250 древовидной, 170 блестящего кизельника, около 70 калины бульдонеж, а также яблони, рябину, клён, вишню, чубушник и форзацию.

Благоустройство выполняется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». За благоустройство территории проголосовали 1 636 человек в 2023 году.