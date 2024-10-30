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Общество

В Псковской области началась серия образовательных лекций, посвящённых православию

Серия образовательных лекций, посвящённых православию, началась в комитете по туризму Псковской области. Их проводят для экскурсоводов региона, сообщили ПАИ в профильном комитете.

Фото предоставили в комитете по туризму Псковской области

Религиозный туризм является одним из основных направлений в Псковской области, поэтому знание православной культуры – важная компетенция для экскурсоводов-гидов, подчеркнули в комитете.

Вчера лекцию для представителей туриндустрии провёл руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии, протоиерей Роман Ледин. Тема – «В какого Бога верят православные? Понятие «Святая Троица». Праздники и их иконография: Рождество, Крещение, День Святой Троицы».

Следующая лекция состоится 12 ноября. Желающим её посетить необходимо заранее записаться по адресу электронной почты: yum.vlasova@gkt.pskov.ru. О времени проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.

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