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Спорт

ФК «Псков» примет участие в чемпионате России по футболу 8х8

Футбольный клуб «Псков» примет участие в чемпионате России по мини-футболу 8x8, который пройдёт в Сочи с 31 октября по 7 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковской команды.

ФК «Псков» примет участие в чемпионате России по футболу 8х8. Фото: пресс-служба ФК «Псков»

В соревнованиях примут участие около 2,5 тысячи спортсменов из 112 команд, а Псковскую область представит победитель регионального чемпионата по футболу 8x8 клуб «Псков».

Все коллективы поделены на 16 групп по три команды и 16 групп по четыре команды. Игры группового этапа стартуют 1 ноября. Участники, занявшие в группе первые и вторые места, попадут в 1/32 финала.

Вчера, 29 октября, состоялась жеребьёвка чемпионата. «Псков» попал в группу с московской «Аланией», владивостокской «Дельтой» и командой «Скиф», представляющей Херсонскую область.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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