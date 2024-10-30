Две островички отправятся на исправительные работы за неуплату алиментов

11:12, 30 октября 2024, ПАИ

Двух островичек привлекли к ответственности за неуплату алиментов, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В суде установили, что обе женщины были лишены родительских прав. Также они должны были выплачивать алименты на содержание своих детей.

Кроме того, островички привлекались к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Однако обе женщины алименты на содержание несовершеннолетних детей не выплачивали.

В судебном заседании они признали вину в совершении преступления.

Островский городской суд признал одну из женщин виновной в совершении преступления по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка, если это деяние совершено неоднократно). Ей назначили наказание в виде одного года и двух месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.

Вторую женщину также признали виновной в совершении вышеуказанного преступления. Ей назначили наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.