Небольшой дождь прогнозируют в Псковской области 31 октября
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 31 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью и вечером местами синоптики прогнозируют небольшой дождь.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от девяти до 14 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +3 градусов, днём ожидается от +3 до +8 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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