Небольшой дождь прогнозируют в Псковской области 31 октября

11:08, 30 октября 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 31 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью и вечером местами синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от девяти до 14 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +3 градусов, днём ожидается от +3 до +8 градусов. Атмосферное давление будет низким.