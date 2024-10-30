Жилой дом загорелся в Дно
Возгорание жилого дома произошло на улице Петрова в Дно, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.
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