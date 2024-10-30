Благотворительная ярмарка пройдёт в Псковском районе

12:23, 30 октября 2024, ПАИ

Благотворительная ярмарка, посвящённая Дню народного единства, пройдёт в деревне Неёлово Псковского района 1 ноября. Она начнётся в 17:00, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ярмарка состоится в Неёловском доме культуры. Для гостей проведут мастер-классы, лотерею с подарками для всех участников. Помимо этого, состоится праздничный концерт и продажа изделий декоративно-прикладного творчества, сувениров, детских поделок и рисунков.

Вырученные средства пойдут на поддержку военнослужащих.