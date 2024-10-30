Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россиян ждёт сокращённый рабочий день в субботу

Суббота, 2 ноября, будет сокращённым рабочим днём для россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова.

30 апреля будущего года должен был быть предпраздничный день перед 1 мая. Его перенесли на 2 ноября. Именно поэтому работодателям рекомендуют сделать его укороченным.

Благодаря этому на День народного единства россияне будут отдыхать в воскресенье и понедельник, или третьего и четвёртого ноября. В 2025 году праздничные дни продлятся с 28 апреля по 1 мая.

Ранее сообщалось, что одна из самых продолжительных рабочих недель этого года началась в России 28 октября. Шестидневная рабочая неделя продлится до 2 ноября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 октября 2024

Стало известно, как псковские ученики добираются до школы
30 октября 2024

Восемь партий молочной продукции сняли с продажи в Псковской области за девять месяцев
30 октября 2024

Акцию «Чистые берега» провели сотрудники Пушкинского заповедника
30 октября 2024

Налоговые льготы, поправки в бюджет и благоустройство сквера у гостиницы обсудили в Псковском областном Собрании
30 октября 2024

Журналисты Псковской области участвуют в телекинофоруме «Новая реальность»
30 октября 2024

74% работающих псковичей предпочтут премию корпоративу
30 октября 2024

Как понять, что маникюр сделают безопасно: советы псковичкам от специалиста
30 октября 2024

За жизнь воробьиного сыча борются в подворье «Птичий дворик» в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...