Россиян ждёт сокращённый рабочий день в субботу

12:08, 30 октября 2024, ПАИ

Суббота, 2 ноября, будет сокращённым рабочим днём для россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова.

30 апреля будущего года должен был быть предпраздничный день перед 1 мая. Его перенесли на 2 ноября. Именно поэтому работодателям рекомендуют сделать его укороченным.

Благодаря этому на День народного единства россияне будут отдыхать в воскресенье и понедельник, или третьего и четвёртого ноября. В 2025 году праздничные дни продлятся с 28 апреля по 1 мая.

Ранее сообщалось, что одна из самых продолжительных рабочих недель этого года началась в России 28 октября. Шестидневная рабочая неделя продлится до 2 ноября.