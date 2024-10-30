Акцию «Чистые берега» провели сотрудники Пушкинского заповедника
Акцию «Чистые берега» провели сотрудники Пушкинского музея-заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.
Сотрудники музея привели в порядок территорию вокруг реки Сороть, автомобильную стоянку, кладбище возле деревни Воронич, памятные надгробия Александра Раевского, Вениамина Ганнибала и Александра Княжевича.
Сотрудники музея также убрали листву у некрополя Ганнибалов и Пушкиных и на территории вокруг памятника Александру Пушкину в Пушкинских Горах.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 октября 2024
Восемь партий молочной продукции сняли с продажи в Псковской области за девять месяцев
30 октября 2024
Налоговые льготы, поправки в бюджет и благоустройство сквера у гостиницы обсудили в Псковском областном Собрании