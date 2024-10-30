Акцию «Чистые берега» провели сотрудники Пушкинского заповедника

12:32, 30 октября 2024, ПАИ

Акцию «Чистые берега» провели сотрудники Пушкинского музея-заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Сотрудники музея привели в порядок территорию вокруг реки Сороть, автомобильную стоянку, кладбище возле деревни Воронич, памятные надгробия Александра Раевского, Вениамина Ганнибала и Александра Княжевича.

Сотрудники музея также убрали листву у некрополя Ганнибалов и Пушкиных и на территории вокруг памятника Александру Пушкину в Пушкинских Горах.