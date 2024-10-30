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Общество

Псковские школьники на «Уроке цифры» узнают о технологии магазина приложений

Новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» на тему «Магазин приложений» пройдёт с 5 по 24 ноября. Его проведёт «ВКонтакте». Псковские школьники в рамках этого урока узнают, как создаются и управляются цифровые продукты на примере российского магазина приложений RuStore. Они получат опыт проектирования и продвижения IT-сервисов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Принять участие в «Уроке цифры» могут школьники с 1 по 11 класс. Чтобы присоединиться к проекту, нужно перейти по ссылке. Ученики и педагоги смогут выбрать уровень материалов в зависимости от возраста: для 1–4, 5–9 или 10–11 классов. Пройти урок можно в любое время: в школе с учителем, дома самостоятельно или с родителями.

В школах Псковской области пройдут открытые уроки в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». 7 ноября площадкой станет Инженерно-экономический лицей в Великих Луках, а 13 ноября – средняя общеобразовательная школа № 13 Пскова.

На этих занятиях ученики смогут почувствовать себя владельцами собственного магазина приложений. Им предстоит развивать и продвигать свой проект среди пользователей, решая управленческие и междисциплинарные задачи. Ребята познакомятся с основами разработки и продвижения цифровых продуктов, узнают, как модерируется контент, и научатся работать с отзывами.

Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».

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