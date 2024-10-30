Конвоиры в Псковской области повысили уровень профессионализма

12:39, 30 октября 2024, ПАИ

На базе отдела по конвоированию состоялся учебно-методический сбор с начальниками караулов по конвоированию осужденных – представителей отдела по конвоированию и СИЗО-2, которые выполняют обязанности начальников встречных караулов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Сбор провел заместитель начальника регионального УФСИН Денис Красносельский. Главной целью занятий стало повышение профессиональных качеств по огневой, специальной и физической подготовке. До присутствующих доведены последние нормативные документы, поступившие из ФСИН России. Кроме того, проведен строевой смотр и практические стрельбы с использованием интерактивного оборудования.

По итогу учебно-методического сбора у всех участников приняты зачеты, в том числе по знанию требований приказа Минюста РФ о порядке конвоирования по плановым маршрутам содержащихся в учреждениях УИС осужденных и лиц, заключенных под стражу, специальными подразделениями по конвоированию, который вступает в силу с 1 января 2025 года.

Заместитель начальника управления поставил коллегам положительную оценку.