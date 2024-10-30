Путин поручил разработать программу продвижения российских товаров за границей

13:25, 30 октября 2024, ПАИ

Правительство России и Российский экспортный центр должны до конца года разработать программу «Сделано в России», направленную на продвижение российских товаров за границей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В программе должен быть предусмотрен «план совместных действий заинтересованных» органов власти на всех уровнях, в котором особое внимание должно быть уделено необходимости «общих подходов к организации экспозиций российских товаропроизводителей на выставочных пространствах в иностранных государствах».

Путин отметил, что российские товары с высокой добавленной стоимостью должны быть не только узнаваемыми, но и доступными для зарубежных покупателей.