Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Псковской области могут стать участниками выставки-форума «Безопасность и охрана труда»

28-я Международная специализированная выставка-форум «Безопасность и охрана труда» пройдёт с 10 по 13 декабря в Москве на территории МВЦ «Крокус Экспо», сообщили ПАИ организаторы.

Жители Псковской области могут стать участниками выставки-форума «Безопасность и охрана труда». Изображение: организаторы

Целью форума станет поиск практических решений обеспечения безопасности в условиях новых рисков для сохранения трудовых ресурсов и здоровья населения России.

МВЦ «Крокус Экспо», известный как самая технологичная, доступная и просторная выставочная площадка, станет местом проведения форума в этом году благодаря распоряжению президента России Владимира Путина. Здесь состоится экспозиция и деловая программа, включающая более 100 дискуссий, конференций, круглых столов, сессий и презентаций, которые пройдут на более высоком уровне.

Участие в форуме «Безопасность и охрана труда» бесплатное. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте.

Напомним, в 2023 году на выставке «Безопасность и охрана труда» свою продукцию представила 361 компания из 12 стран мира, а количество экспертов и специалистов, посетивших мероприятия, достигло 31 873 человека.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 октября 2024

Карантин по бешенству отменят в двух районах Псковской области
30 октября 2024

Региональный отборочный этап Всероссийского соревнования «Шаг в будущее. Юниор» проходит в Пскове
30 октября 2024

Круглый стол «Семейный бизнес: истоки и развитие» проходит в медиацентре ПАИ
30 октября 2024

Алексей Наумец с рабочим визитом посетил Пыталовский муниципальный округ
30 октября 2024

Где получить актуальную информацию об акции «Губернаторский дневник»
30 октября 2024

80-летие празднуют в Бельско-Устьенском доме-интернате

30 октября 2024

Благородные олени бегут из Латвии в Псковскую область
30 октября 2024

Инициативы по поддержке граждан и решению дефицита кадров обсудили в Псковском областном Собрании

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...