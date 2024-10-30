Жители Псковской области могут стать участниками выставки-форума «Безопасность и охрана труда»
28-я Международная специализированная выставка-форум «Безопасность и охрана труда» пройдёт с 10 по 13 декабря в Москве на территории МВЦ «Крокус Экспо», сообщили ПАИ организаторы.
Целью форума станет поиск практических решений обеспечения безопасности в условиях новых рисков для сохранения трудовых ресурсов и здоровья населения России.
МВЦ «Крокус Экспо», известный как самая технологичная, доступная и просторная выставочная площадка, станет местом проведения форума в этом году благодаря распоряжению президента России Владимира Путина. Здесь состоится экспозиция и деловая программа, включающая более 100 дискуссий, конференций, круглых столов, сессий и презентаций, которые пройдут на более высоком уровне.
Участие в форуме «Безопасность и охрана труда» бесплатное. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте.
Напомним, в 2023 году на выставке «Безопасность и охрана труда» свою продукцию представила 361 компания из 12 стран мира, а количество экспертов и специалистов, посетивших мероприятия, достигло 31 873 человека.
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