Жители Псковской области могут стать участниками выставки-форума «Безопасность и охрана труда»

14:18, 30 октября 2024, ПАИ

28-я Международная специализированная выставка-форум «Безопасность и охрана труда» пройдёт с 10 по 13 декабря в Москве на территории МВЦ «Крокус Экспо», сообщили ПАИ организаторы.

Целью форума станет поиск практических решений обеспечения безопасности в условиях новых рисков для сохранения трудовых ресурсов и здоровья населения России.

МВЦ «Крокус Экспо», известный как самая технологичная, доступная и просторная выставочная площадка, станет местом проведения форума в этом году благодаря распоряжению президента России Владимира Путина. Здесь состоится экспозиция и деловая программа, включающая более 100 дискуссий, конференций, круглых столов, сессий и презентаций, которые пройдут на более высоком уровне.

Участие в форуме «Безопасность и охрана труда» бесплатное. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте.

Напомним, в 2023 году на выставке «Безопасность и охрана труда» свою продукцию представила 361 компания из 12 стран мира, а количество экспертов и специалистов, посетивших мероприятия, достигло 31 873 человека.