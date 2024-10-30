Михаил Васильев: День народного единства должен укорениться в России как семейный праздник

13:54, 30 октября 2024, ПАИ

Важность празднования Дня народного единства как семейного праздника отметил председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

«Чтобы эта дата и этот праздник действительно укоренились не только как официальный государственный праздник, а праздник семейный, нужны простые и понятные традиции совместных практик с образным подкреплением», – отметил он.

По его словам, в такой многонациональной стране как Россия, формировавшей свою сложную идентичность многие столетия, вопрос единения – это вопрос выживания.

Михаил Васильев подчеркнул, что нужно отдельно провести большую кропотливую работу с историками, художниками, поэтами, чтобы выстроить устойчивые, близкие к восприятию образы и слова для многонациональной и многоконфессиональной сущности народа.