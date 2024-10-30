Три тысячи ипотечных кредитов выдано в Псковской области за восемь месяцев

14:26, 30 октября 2024, ПАИ

Более трёх тысяч ипотечных жилищных кредитов выдано на общую сумму 8,8 миллиардов рублей жителям Псковской области за первые восемь месяцев 2024 года. Это на 16 % меньше по количеству и на 20 % по сумме, чем за аналогичный период прошлого года.

«Для анализа тенденций на ипотечном рынке корректнее сравнивать темпы прироста ипотечного портфеля. По данным Банка России, на начало сентября кредитный портфель Псковской области вырос на 15 % по сравнению с годом ранее и составил более 105,6 миллиарда рублей, в том числе ипотечный кредитный портфель – на 16 % и составил 47,1 миллиарда рублей», – рассказал исполняющий обязанности управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Рост ипотечного кредитования в стране, по данным Банка России, составит 8 – 11 % в 2024 году. На начало сентября темп роста ипотечного портфеля значительно замедлился по сравнению с началом декабря 2023 года, когда он превышал 26 %, но все еще остается высоким, объяснил экономист.