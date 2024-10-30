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Экономика

Три тысячи ипотечных кредитов выдано в Псковской области за восемь месяцев

Более трёх тысяч ипотечных жилищных кредитов выдано на общую сумму 8,8 миллиардов рублей жителям Псковской области за первые восемь месяцев 2024 года. Это на 16 % меньше по количеству и на 20 % по сумме, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: ПАИ

«Для анализа тенденций на ипотечном рынке корректнее сравнивать темпы прироста ипотечного портфеля. По данным Банка России, на начало сентября кредитный портфель Псковской области вырос на 15 % по сравнению с годом ранее и составил более 105,6 миллиарда рублей, в том числе ипотечный кредитный портфель – на 16 % и составил 47,1 миллиарда рублей», – рассказал исполняющий обязанности управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Валерий Фролов. Фото: cbr.ru

Рост ипотечного кредитования в стране, по данным Банка России, составит 8 – 11 % в 2024 году. На начало сентября темп роста ипотечного портфеля значительно замедлился по сравнению с началом декабря 2023 года, когда он превышал 26 %, но все еще остается высоким, объяснил экономист.

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