Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Где можно расположить крытый футбольный манеж в Пскове, рассказал Сергей Бухаров

Где можно в Пскове расположить крытый футбольный манеж, рассказал исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи городской администрации Сергей Бухаров в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 октября.

Сергей Бухаров. Фото: ПАИ

«Мы всегда прорабатываем различные предложения и варианты, которые возникают. Это работа, в первую очередь, со всероссийскими федерациями, в том числе, если мы говорим о футболе. Наша областная федерация на связи с Российским футбольным союзом. Прорабатывают всегда различные варианты. Вопрос о помощи в постройке крытого футбольного манежа уже несколько лет витает в кулуарах РФС. Пока это стадия переговоров. Есть определённые проекты, недорогие варианты», – поделился Сергей Бухаров.

Также спикер назвал потенциальные места, куда можно поместить футбольный манеж в случае, если появится возможность его построить в Пскове. «В стороне от основного поля стадиона «Локомотив» слева от трибун есть место. Мы с коллегами считали, туда небольшой футбольный манеж очень хорошо входит. Есть большие территории на стадионе «Электрон». Эти вопросы мы уже можем проработать в кратчайшие сроки, если поступит предложение», – сказал он.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 октября 2024

У спортивных учреждений Пскова растёт коммерческий заработок – Сергей Бухаров
30 октября 2024

Проблемы псковского стадиона «Локомотив» перечислил Сергей Бухаров
30 октября 2024

Сергей Бухаров: Востребованность ФОКОТа на Никольской очень высокая
30 октября 2024

Где можно расположить крытый футбольный манеж в Пскове, рассказал Сергей Бухаров
30 октября 2024

Спортивные объекты, которых не хватает в Пскове, перечислил Сергей Бухаров
30 октября 2024

Подведены итоги ещё двух дисциплин спартакиады предприятий Пскова
30 октября 2024

ФК «Псков» примет участие в чемпионате России по футболу 8х8
30 октября 2024

Сергей Бухаров станет гостем программы «Среда обитания»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...