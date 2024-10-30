Где можно расположить крытый футбольный манеж в Пскове, рассказал Сергей Бухаров

16:19, 30 октября 2024, ПАИ

Где можно в Пскове расположить крытый футбольный манеж, рассказал исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи городской администрации Сергей Бухаров в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 октября.

«Мы всегда прорабатываем различные предложения и варианты, которые возникают. Это работа, в первую очередь, со всероссийскими федерациями, в том числе, если мы говорим о футболе. Наша областная федерация на связи с Российским футбольным союзом. Прорабатывают всегда различные варианты. Вопрос о помощи в постройке крытого футбольного манежа уже несколько лет витает в кулуарах РФС. Пока это стадия переговоров. Есть определённые проекты, недорогие варианты», – поделился Сергей Бухаров.

Также спикер назвал потенциальные места, куда можно поместить футбольный манеж в случае, если появится возможность его построить в Пскове. «В стороне от основного поля стадиона «Локомотив» слева от трибун есть место. Мы с коллегами считали, туда небольшой футбольный манеж очень хорошо входит. Есть большие территории на стадионе «Электрон». Эти вопросы мы уже можем проработать в кратчайшие сроки, если поступит предложение», – сказал он.

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