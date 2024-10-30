Круглый стол «Семейный бизнес: истоки и развитие» проходит в медиацентре ПАИ

15:04, 30 октября 2024, ПАИ

Круглый стол «Семейный бизнес: истоки и развитие» проходит в медиацентре ПАИ в среду, 30 октября.

Представители бизнес-сообщества, деловых объединений обсудят плюсы и минусы ведения семейного бизнеса с точки зрения деловой этики, психологии и поддержки МСП.

Круглый стол организован при содействии Центра «Мой бизнес. Псковская область»