Подросток пострадал в ДТП в Пскове

15:08, 30 октября 2024, ПАИ

39-летний водитель автомобиля Ford допустил наезд на пешехода у дома № 77 на улице Николая Васильева в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал 16-летний пешеход. Помощь ему оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.