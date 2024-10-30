4 ноября почтовые отделения в Псковской области будут закрыты

15:29, 30 октября 2024, ПАИ

4 ноября станет выходным днём для всех отделений Почты России, кроме круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге. 2 ноября почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 5 ноября продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. Об этом ПАИ сообщили в УФПС Псковской области.

4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение Почты России можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.