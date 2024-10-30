Зима начнёт вторжение: циклон принесёт снег на Северо-Запад

16:13, 30 октября 2024, ПАИ

Зима в России начнёт вторжение с Северо-Запада, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Снегопады сегодня начнут пробиваться вглубь Русской равнины. Север Русской равнины окажется во власти мощного вихря, в тылу которого в регион распространяется воздух из акватории Баренцева моря», – отметили специалисты.

В среду основные поля фронтальной облачности этого циклона сконцентрируются на Северо-Западе Европейской России. Осадки здесь ожидаются довольно сильные – местами свыше 10–20 миллиметров за сутки, рассказали в «Фобосе».

Ещё одним неблагоприятным погодным фактором сегодня станет усиление ветра, добавили в метеоцентре.

«Особенно серьёзно задувать будет опять же на Северо-Западе. Днём штормовая зона протянется от побережья Белого моря до Балтики, здесь местами порывы могут достигать 17–22 метров в секунду», – заключили в «Фобосе».