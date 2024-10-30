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Общество

Более 11 тонн рапса отправили из Псковской области в Калининград и Белоруссию с начала года

Более 11 тонн рапса отправили из Псковской области в Калининградскую область и Белоруссию с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В Белоруссию отправили 3,3 тысячи тонн семян рапса, в Калининградскую область – 8,4 тысячи тонн.

Кроме того, от партий подкарантинной продукции отобраны пробы для проведения лабораторных испытаний, по результатам которых карантинных вредных организмов не выявлено. Управление Россельхознадзора выдало 256 фитосанитарных сертификатов.

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