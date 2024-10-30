Более 11 тонн рапса отправили из Псковской области в Калининград и Белоруссию с начала года
Более 11 тонн рапса отправили из Псковской области в Калининградскую область и Белоруссию с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В Белоруссию отправили 3,3 тысячи тонн семян рапса, в Калининградскую область – 8,4 тысячи тонн.
Кроме того, от партий подкарантинной продукции отобраны пробы для проведения лабораторных испытаний, по результатам которых карантинных вредных организмов не выявлено. Управление Россельхознадзора выдало 256 фитосанитарных сертификатов.
Великолучанка поблагодарила своего участкового за помощь в решении конфликта с шиномонтажом
Более 18 километров ведущих к медучреждениям дорог отремонтировали в Псковской области по нацпроекту
Более 11 тонн рапса отправили из Псковской области в Калининград и Белоруссию с начала года
Попавший в смертельное ДТП в Псковской области пятилетний ребёнок выписан из больницы