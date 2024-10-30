Более 18 километров ведущих к медучреждениям дорог отремонтировали в Псковской области по нацпроекту

16:42, 30 октября 2024, ПАИ

Более 18 километров дорог, ведущих к медучреждениям, отремонтировали в Псковской области по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Общая протяженность дорог составила порядка 18 километров.

Специалисты привели к нормативу 15,3 километра автомобильной дороги Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе. Трасса обеспечивает подъезд к медицинским организациям, расположенным в городе Себеж, в том числе к Себежской районной больнице.

В Пушкиногорском районе отремонтировали 1,8 километров автомобильной дороги Исса – Устьяново. Участок является подъездом к фельдшерско-акушерскому пункту, расположенному в деревне Исса.

В Пскове выполнен ремонт дороги по улице Розы Люксембург, где расположены Медико-реабилитационный центр ПсковГУ и Детская поликлиника № 2. В этом году улица полностью приведена в порядок на всем протяжении (881 м) – от улицы Народной до Ольгинской набережной.

«Благодаря дорожному нацпроекту с каждым годом не только улучшается транспортная доступность региона, но и повышается безопасность движения на дорогах, что особенно важно в экстренных ситуациях», – отметили в комитете.