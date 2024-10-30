Психологи службы «Содействие» при ПсковГУ рассказали об ошибках в воспитании детей

16:41, 30 октября 2024, ПАИ

Психологи службы «Содействие» при ПсковГУ рассказали об ошибках в воспитании детей с нуля до пяти лет.

Детям до года полезно качание, игры на коленках «в ямку бух», «полетели, на головку сели», «сорока кашу варила», «идет коза рогатая», «полетели, полетели». Они позволяют малышу научиться управлять своим телом, удерживать равновесие, концентрироваться в определенной позе, развивают моторику, координацию.



Кроме того, у ребенка формируется спектр совместных с родителями эмоций, их понимание, распознавание, что является основой для развития эмоционального интеллекта. Появляется предвкушение и предугадывание последующих действий, что очень важно для развития внимания и мышления у ребенка до года.

С года до двух ребёнок взрослеет, начинает сам играть и привыкает не требовать внимания родителей. Распространенная ошибочная реакция: «Замечательно, не нужно вмешиваться». Но в современном мире родители и так мало общаются между собой и с детьми, нет совместных приемов пищи, вечерних прогулок, малышу тоже включают мультики, и он уходит в себя, привыкает изучать мир сам, без доверия к взрослому. Это чревато тем, что у малыша из-за отсутствия совместного внимания со взрослым к году не формируются образы назначения предметов, их признаков, образцы правильного поведения. Начинаются истерики, требования. Родители не понимают, что происходит с ребенком, появляется выполнение просьб в ответ на истерику. Такой стереотип быстро закрепляется у ребенка.

К двум годам, вместо доверия к родителям и понимания их просьб что-то сделать вместе или повторить, ребенок уходит от общения и деятельности, приобретая аутистические черты, и устраивает истерики, если взрослые вмешиваются или что-то запрещают. Только в этом возрасте родители начинают замечать, что что-то не так, и бить тревогу.

Еще одна ошибка, которую часто совершают родители двух- трёхлетнего малыша, — они лишают его самостоятельности. Ребёнок часто повторяет или требует жестами: «Я сам». Но родители спешат и делают все за ребенка или вселяют неуверенность в правильности его действий.

Причем такие указания звучат часто безапелляционно, ребенку никто не объясняет, почему нельзя или когда и при каком условии будет можно. Стыдят и ругают за неправильный поступок, осуждая не поступок, а именно ребенка. И вместо самостоятельности и воли таким образом формируют у ребенка нерешительность, зависимость и чувство неуверенности или стыда.

После трёх лет и до пяти лет ребёнок не понимает, почему раньше, когда он был маленьким и кричал, его прихоти сразу выполняли, а теперь нельзя. В ответ на необоснованные запреты он начинает либо проявлять импульсивность, закатывать истерики, либо демонстрировать соглашательство, что становится чертой его характера.

Если родители мало общаются с ребенком, не участвуют в его затеях, отказывают ему в его предложениях вместе поиграть или провести время так, как хочет он, называют его затеи глупыми, а вопросы навязчивыми, сравнивают с другими детьми, укоряя, что ребенок не так хорош и доставляет много хлопот по сравнению с другим мальчиком или девочкой, стыдят, привлекая мнение соседей, посторонних людей, значимых для ребенка взрослых, ребенок со временем перестает проявлять инициативу и начинает испытывать чувство вины, бояться, что его накажут.

Таким образом, еще одна ошибка — это часто встречающееся поведение родителей ребенка дошкольного возраста (3–5 лет), которое состоит в том, что они ограничивают его инициативность. Познавательный интерес при этом у ребенка снижается.

Добавим, что служба семейного консультирования «Содействие» создана при Псковском государственном университете при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Основная задача деятельности службы – безвозмездное оказание комплексной психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей.