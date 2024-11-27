Жителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе «Освободители Европы»
Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе «Освободители Европы», сообщили ПАИ организаторы.
Конкурс проводится в четырёх форматах, с помощью которых участники могут поделиться историями о подвигах своих предков, участвовавших в освобождении Европы. Для этого можно написать эссе, снять видеоролик, сделать презентацию или рисунок.
Победители будут приглашены на церемонию награждения, где получат ценные призы.
По словам организаторов, цель конкурса – рассказать о вкладе Красной армии в освобождение Европы от нацизма в 1944–1945 годах, а также расширить знания граждан России и других стран о событиях того времени.
Заявку можно подать до 30 января 2025 года на сайте конкурса.
Конкурс организован Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России» при поддержке Фонда президентских грантов.
Жителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе «Освободители Европы»
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