Жителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе «Освободители Европы»

20:31, 27 ноября 2024, ПАИ

​Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе «Освободители Европы», сообщили ПАИ организаторы.

Конкурс проводится в четырёх форматах, с помощью которых участники могут поделиться историями о подвигах своих предков, участвовавших в освобождении Европы. Для этого можно написать эссе, снять видеоролик, сделать презентацию или рисунок.

Победители будут приглашены на церемонию награждения, где получат ценные призы.

По словам организаторов, цель конкурса – рассказать о вкладе Красной армии в освобождение Европы от нацизма в 1944–1945 годах, а также расширить знания граждан России и других стран о событиях того времени.

Заявку можно подать до 30 января 2025 года на сайте конкурса.

Конкурс организован Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России» при поддержке Фонда президентских грантов.