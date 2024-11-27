Круглый стол для представителей гостиничного бизнеса прошёл в Изборске

20:52, 27 ноября 2024, ПАИ

Круглый стол для представителей гостиничного бизнеса прошёл в Изборске, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии приняли участие глава округа, заместитель председателя комитета по туризму Псковской области Елена Климова и митрополит Псковский и Порховский Матфеей, а также представители бизнеса.

«Довели до руководителей наших отелей, баз отдыха, гостиниц и гостевых домов меры содействия субъектам МСП, а также изменения, которые вносятся в государственную программу РФ «Развитие туризма» в части предоставления субсидий на господдержку инвестпроектов создания модульных некапитальных отелей в 2025–2027 годах. Заручились поддержкой владыки Матфея в вопросе всестороннего сотрудничества наших мест размещения с Псково-Печерским монастырем. Благодарю всех участников круглого стола за конструктивный диалог, а руководителя гостиничного комплекса «Изборск» Елену Сизинцеву – за содействие в организации встречи», – сказал Валерий Зайцев

Ранее сообщалось, что зарплату бюджетникам и дотации предприятиям ЖКХ обсудили в экономическом комитете Псковского областного Собрания.