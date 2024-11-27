Главврач центра реабилитации «Ручей» Владимир Молдован стал гостем «Серебряного дождя». Главное

18:52, 27 ноября 2024, ПАИ

Главный врач, психолог-консультант, руководитель программ центра реабилитации и психологической поддержки «Ручей» Владимир Молдован стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: