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Главврач центра реабилитации «Ручей» Владимир Молдован стал гостем «Серебряного дождя». Главное

Главный врач, психолог-консультант, руководитель программ центра реабилитации и психологической поддержки «Ручей» Владимир Молдован стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • особенность «Ручья» в том, что там занимаются не медикаментозной, а именно психологической реабилитацией: с зависимыми проводят специальные упражнения, тренинги, читают им лекции, занимаются терапией и творчеством;
  • цель реабилитации – психологическая коррекция картины мира зависимого человека. Нужно поменять её так, чтобы человеку было комфортно и не возникало необходимости прибегать к стимуляторам, например к алкоголю или наркотикам;
  • зависимость – это заболевание, которое не лечится. Зависимый человек, вновь вернувшись к алкоголю или наркотикам, не сможет остановиться. И задача реабилитации – помочь ему удержаться от этого;
  • пациентов «Ручья» учат находить удовольствие вне наркотиков, азартных игр или алкоголя, развивая альтернативные способы удовлетворения потребности в нём, например занимаясь творчеством;
  • «Ручей» входит в местный реестр поставщиков социальных услуг: псковичи могут проходить реабилитацию бесплатно. Также в центре много пациентов из Москвы, Петербурга, бывают и русскоязычные граждане других стран: Греции, Финляндии, Италии.

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