Псковское отделение Союза пенсионеров России признано лучшим на Северо-Западе
Псковское отделение Союза пенсионеров России признано лучшим на Северо-Западе. Диплом за первое место среди региональных организаций вручён руководителю регионального отделения Союза пенсионеров России Галине Невалённой. Церемония награждения состоялась на десятом съезде союза в Москве.
В съезде участвует 135 представителей 74 регионов.
Отметим, Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» отмечает тридцатилетие со дня своего основания сегодня, 27 ноября.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 ноября 2024
Жителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе «Освободители Европы»