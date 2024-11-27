Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковское отделение Союза пенсионеров России признано лучшим на Северо-Западе

​Псковское отделение Союза пенсионеров России признано лучшим на Северо-Западе. Диплом за первое место среди региональных организаций вручён руководителю регионального отделения Союза пенсионеров России Галине Невалённой. Церемония награждения состоялась на десятом съезде союза в Москве.

Псковское отделение Союза пенсионеров России признано лучшим на Северо-Западе. Фото: Галина Невалённая

В съезде участвует 135 представителей 74 регионов.

Отметим, Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» отмечает тридцатилетие со дня своего основания сегодня, 27 ноября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 ноября 2024

Псковское отделение Союза пенсионеров России признано лучшим на Северо-Западе
27 ноября 2024

Пожарно-тактические учения прошли в Пскове
27 ноября 2024

Семинар «Гранты в сфере культуры. Новые возможности и ресурсы» прошёл в Пскове
27 ноября 2024

Архитектурную подсветку тестируют в центре Пскова
27 ноября 2024

Круглый стол для представителей гостиничного бизнеса прошёл в Изборске
27 ноября 2024

Жителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе «Освободители Европы»
27 ноября 2024

Волонтёров Псковской области приглашают отпраздновать День добровольца
27 ноября 2024

Главврач центра реабилитации «Ручей» Владимир Молдован стал гостем «Серебряного дождя». Главное

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...