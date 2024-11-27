Псковское отделение Союза пенсионеров России признано лучшим на Северо-Западе

23:59, 27 ноября 2024, ПАИ

​Псковское отделение Союза пенсионеров России признано лучшим на Северо-Западе. Диплом за первое место среди региональных организаций вручён руководителю регионального отделения Союза пенсионеров России Галине Невалённой. Церемония награждения состоялась на десятом съезде союза в Москве.

В съезде участвует 135 представителей 74 регионов.

Отметим, Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» отмечает тридцатилетие со дня своего основания сегодня, 27 ноября.