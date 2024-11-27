Пожарно-тактические учения прошли в Пскове

23:23, 27 ноября 2024, ПАИ

Пожарно-тактические учения с участием сил и средств пожарно-спасательного гарнизона прошли на территории центра временного содержания иностранных граждан сегодня, 27 ноября. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

По легенде, в результате короткого замыкания произошло возгорание в одном из кабинетов на втором этаже здания. По сгораемым материалам огонь быстро распространился на значительную площадь, второй и третий этаж заполнился продуктами горения. Возникла угроза воздействия опасных факторов пожара на персонал, нахождение двух человек неизвестно.

В ходе учений осуществлено спасение всех условных пострадавших. Все поставленные задачи были выполнены в полном объёме.

Для ликвидации условного пожара были направлены силы и средства дежурных караулов пожарно-спасательных частей Пскова. Всего в учениях было задействовано 20 специалистов МЧС России и шесть единиц техники.