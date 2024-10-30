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«Горводоканал» предупредил псковичей о поддельных квитанциях

«Говодоканал» Пскова предупреждает псковичей о поддельных квитанциях. Об этом ПАИ сообщили на предприятии.

Фото предоставлено «Горводоканалом»

«Случаи распространения поддельных квитанций на оплату ЖКУ участились в Псковской области, а также в соседних регионах. Сфабрикованные документы практически не отличить от настоящих. Уловка в том, что квитанции содержат подменные реквизиты и QR-коды. Многие платят за услуги ЖКХ, уже по привычке отсканировав код, только теперь абоненты рискуют отправить деньги мошенникам», – отметили в «Горводоканале».

Более того, QR-код на ложной квитанции может содержать ссылку для загрузки вредоносного программного обеспечения с предоставлением удаленного доступа к приложениям банка и «Госуслуг» плательщиков, подчеркнули на предприятии.

В «Горводоканале» также напомнили, как не стать жертвой мошенников.

Во-первых, распознать схему поддельной квитанции можно. Нужно обратить внимание на название организации – оно может незначительно отличаться от поставщика ресурсов или управляющей компании, сверить реквизиты и вчитаться в описание самих услуг.

Во-вторых, абоненты вправе полностью отказаться от бумажных квитанций и получать электронные. Если квитанция электронная, то принадлежность официального электронного адреса и сайта предприятия легко устанавливается, а значит и достоверность платежки не вызовет сомнений. Такую квитанцию невозможно подделать, она носит конфиденциальный характер. Контролирующие органы и органы соцзащиты давно принимают информацию о расчетах в электронном виде. Подлинность цифровой квитанции не уступает бумажной, подчеркнули в «Горводоканале».

На предприятии также рассказали, что на сегодняшний день порядка трёх тысяч абонентов уже перешли на электронные квитанции за водоснабжение и водоотведение. Для тех, кто выбрал цифровой платежный документ, действует бонус: оплата счетов без комиссии.

Перейти на цифровую квитанцию можно на сайте «Горводоканала». В личном кабинете нужно отметить галочкой согласие на получение электронных кавитаций.

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