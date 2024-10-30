У спортивных учреждений Пскова растёт коммерческий заработок – Сергей Бухаров

17:50, 30 октября 2024, ПАИ

У спортивных учреждений Пскова растёт коммерческий заработок, сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи городской администрации Сергей Бухаров в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 октября.

«Это не просто так. Инфраструктура развивается, вводятся новые объекты. Некоторые могут нам приносить прибыль. Например, аренда, столовая, которая пользуется популярностью, гостиница. Здесь можно говорить о поступательном развитии этой инфраструктуры», – отметил Сергей Бухаров.

Руководитель городского спорткомитета также подчеркнул, что некоторые объекты только вводятся в эксплуатацию, поэтому пока о какой-то прибыли говорить рано.

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