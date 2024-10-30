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Уроженцу Себежского района Игорю Завертайло вручили орден Мужества

Орден Мужества вручили уроженцу Себежского района Игорю Завертайло, пишет газета «Призыв».

Уроженцу Себежского района Игорю Завертайло вручили орден Мужества. Фото: газета «Призыв»

Игорь Завертайло в 1992 году окончил Рязанское высшее военное автомобильное училище, после чего служил в Вооружённых силах РФ, был командиром роты в Себеже-5. Уволился в звании капитана после расформирования воинской части. В 56 лет ушёл добровольцем на СВО. 1 января 2024 года, выполняя боевую задачу, получил серьёзное ранение, лечился в госпитале и в сентябре этого года был уволен из Вооружённых сил РФ по состоянию здоровья.

За самоотверженность, мужество и отвагу указом президента РФ Игорь Завертайло награждён орденом Мужества. В торжественной обстановке в администрации посёлка Сосновый Бор Себежского района глава администрации посёлка Сосновый Бор Василий Зинёв и социальный координатор филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Дарья Козьякова вручили награду бойцу лично.

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