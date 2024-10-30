Псковичка вошла в топ лучших стажёров программы «ГосСтарт. Стажировки» в Москве

17:27, 30 октября 2024, ПАИ

Студентка третьего курса института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Вероника Павлова вошла в топ-50 лучших стажёров программы «ГосСтарт. Стажировки» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.

Программа «ГосСтарт.Стажировки» призвана сделать госслужбу привлекательной среди молодёжи и дать новые знания и навыки в этой сфере.

Участниками программы могут стать государственные и муниципальные служащие, студенты высших учебных заведений, специалисты учреждений, подведомственных федеральным и региональным органам власти и участники, прошедшие стажировку «ГосСтарта» в своих регионах.

Вероника Павлова узнала о программе «ГосСтарт. Стажировки» на сайте «Молодёжь России» и подала заявку на участие. После прохождения отбора, её пригласили пройти стажировку в Социальном фонде РФ, где она занималась подбором материалов для внутреннего портала организации, помогала в проведении внутренних корпоративных мероприятий и многое другое.

Проект «ГосСтарт» реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи.