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В ноябре изменится расписание пригородного поезда Луга - Псков

В ноябре изменится расписание пригородного поезда № 6507 Луга - Псков, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

11, 18, 25 ноября отправление от станции Луга-1 в 6:27. Затем остановки и раписание такие: Серебрянка 6:52 - 6:53, Лямцево 7:02 - 7:03, Плюсса 7:17 - 7:18, Струги Красные 7:41 - 7:42, Владимирский Лагерь 7:48 - 7:49, Лапино 7:56 - 7:57, Новоселье 8:06 - 8:07, Молоди 8:20 - 8:21, Торошино 8:34 - 8:35, Любятово 9:00 - 9:01, прибытие на станцию Псков в 9:07.

14, 21, 28 ноября втправление от станции Луга-1 в 4:45. Далее раписание будет таким: Серебрянка 5:12 - 5:13, Лямцево 5:22 - 5:23, Плюсса 5:37 - 5:38, Струги Красные 6:01 - 06:02, Владимирский Лагерь 6:08 - 6:09, Лапино 6:16 - 6:17, Новоселье 6:26 - 6:27, Молоди 6:40 - 6:42, Торошино 6:55 - 6:56, Любятово 7:21 - 7:22, прибытие на станцию Псков в 7:28.

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