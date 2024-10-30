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Проблемы псковского стадиона «Локомотив» перечислил Сергей Бухаров

Проблемы псковского стадиона «Локомотив» перечислил исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи городской администрации Сергей Бухаров в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 октября.

О проблемах псковского стадиона «Локомотив» рассказал Сергей Бухаров. Фото: ПАИ

«Мы следим за самим покрытием футбольного поля, потому что у нас там занимается много детей. На самом стадионе мы решили в первую очередь привести в порядок входную группу, которая была в удручающем состоянии. Есть там определённые моменты с трибуной, требующие вмешательства по ремонту. Мы сейчас это прорабатываем», – пояснил спикер.

Не всё там идеально, добавил Сергей Бухаров. «За трибуной у нас тоже несколько небольших площадок с искусственным покрытием. За вопросом качества покрытия этих маленьких полей администрация тоже следит. Стадион живёт и пользуется популярностью у футболистов», – сказал он.

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