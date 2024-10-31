История успеха: место силы и здоровья в Дедовичах

10:22, 31 октября 2024, ПАИ

Центр «Мой бизнес» представляет историю успеха самозанятой Натальи Петровой, которая открыла свою фитнес-студию в Дедовичах.

Всё началось с того, что Наталья Петрова в декретном отпуске решила пройти курс «Тренер нового времени», а после окончила профессиональную переподготовку по программе «Специалист по физической культуре» в ПсковГУ и загорелась идеей применить свои навыки, открыв студию.

«В посёлке Дедовичи находится центр поддержки, который сотрудничает с центром «Мой бизнес». Там я получила консультацию и помощь в написании бизнес-плана. После этого начались дальнейшие работы по поиску помещения и его ремонту», – отметила она.

Так удалось открыть фитнес-студию в Дедовичах, которая успешно работает и привлекает всё новых клиентов. Теперь в планах – продолжать развиваться, покупать новый инвентарь и делать студию более уютной.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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